SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Barriere architettoniche, l’ex assessore Nazzareno Torquati attacca: “Inutile il restyling degli uffici, il Sindaco dovrebbe realizzare il Peba”. Torquati si è espresso tramite un comunicato, che pubblichiamo di seguito, per criticare gli interventi di restyling degli uffici comunali attualmente in fase di realizzazione.

«Dopo un anno e mezzo di Amministrazione, il sindaco Spazzafumo si accorge che esistono gravi problemi nella città a causa delle barriere architettoniche che limitano la vita a migliaia di persone con disabilità» – dichiara Torquati – « E lo fa per giustificare in modo strumentale una spesa eccessiva per rifare il trucco ad uffici comunali che negli ultimi 30 anni sono stati decorosamente utilizzati. Lo fa, dice lui, per i servizi igienici per portatori di disabilità quando già sarebbe più che sufficiente dotare alcuni accorgimenti dei servizi esistenti nell’Aula Consiliare con una spesa irrilevante. Se proprio gli sta a cuore la vita delle persone disabili spendesse i 100mila euro come primo stralcio della realizzazione del PEBA-Piano Eliminazione Barriere Architettoniche obbligatorio già dal 1989. Con quella cifra si otterrebbe la realizzazione di oltre cento scivoli dei marciapiedi, semafori sonori, e quindi maggiore sicurezza nella mobilità delle persone con fragilità e mamme con le carrozzine. Oltre a servizi adeguati nell’ accesso e il soggiorno nelle spiagge libere e far rispettare le disposizioni del Piano Spiaggia ai concessionari balneari. In modo da non ripetere la vergognosa mancanza di controlli nella passata stagione».