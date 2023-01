SERIE C MASCHILE

Microtel Il Ponte-Farmacia Amadio RSV 0-3 (14-25, 22-25, 13-25)

La Farmacia Amadio RSV si impone con un netto 0-3 in casa de Il Ponte e conclude a 30 punti la regular season. “Prosegue il nostro percorso di crescita – commenta coach Rocco Netti – con una vittoria che ci fa concludere la prima fase al secondo posto insieme ad Appignano. Posso dire che la prestazione di oggi è stata positiva, approcciando bene una gara contro un avversario che, nonostante i pochi punti in classifica, ci ha dato filo da torcere con buone individualità.

Ora inizieremo a preparare i playoff, in cui affronteremo le migliori 4 del girone Nord: saranno 4 finali, sono fiducioso che riusciremo a dire la nostra in questa fase clou”.

SERIE C FEMMINILE

Happy Car RSV-Tormatic San Severino 1-3 (21-25, 25-23, 26-28, 23-25)

L’Happy Car Rsv esce sconfitta dalla gara contro San Severino, al termine di quattro set combattutissimi. Nonostante i playoff già in cassaforte, le rossoblu hanno messo in campo una grande prestazione che però non è bastata al cospetto di una formazione in fiducia e abile a sfruttare ogni errore. Il commento di coach Maurizio Medico:

“Già in settimana percepivo il pericolo perché andavamo ad affrontare una squadra in salute e con un roster di talento. Abbiamo affrontato la partita dando il massimo, purtroppo i dettagli hanno fatto la differenza: nel terzo set avevamo l’occasione di vincere con il servizio, ma non è andata. Brave le avversarie a portare la partita dalla loro parte, brave noi per la prestazione messa in campo e l’atteggiamento mostrato.

Ovviamente c’è rabbia per aver perso la partita, ora dobbiamo metterci tutto l’impegno possibile per fare bene sabato ad Ancona contro una squadra in formissima. Il risultato conterà poco, perché siamo già matematicamente ai playoff, ma sono sicuro che onoreremo il campionato fino alla fine”.

SERIE D MASCHILE

Baldini Trasporti RSV-Cucina Lube Civitanova 3-0 (25-16, 32-30, 25-17)

Prima partita della seconda fase, prima vittoria per la Baldini Trasporti RSV contro Lube Civitanova. Si sono affrontate due squadre giovanissime, che hanno dato vita a un match accesissimo e combattuto fino all’ultimo punto. L’occasione migliore per far crescere i giovani da un punto di vista tecnico e agonistico.

SERIE D FEMMINILE

Green Motor RSV-Ciu Ciu Offida Volley 0-3 (11-25, 14-25, 11-25)

La giovane formazione rossoblu perde 3-0 contro una squadra notevolmente più forte, con diversi elementi di categoria superiore e seconda in classifica. L’Offida Volley ha rispettato la gara, mostrando una grande pallavolo. Prosegue il percorso di crescita della D femminile, composta per lo più da giocatrici sotto età al fine di programmare al meglio le prossime stagioni.