VALLE CASTELLANA – Nel pomeriggio di oggi una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta a Valle Castellana per fornire assistenza a due elicotteri dei Vigili del Fuoco impegnati a recuperare diverse persone rimaste isolate in alcune frazioni del comune di Valle Castellana. A causa di alcune slavine che nel corso della mattina hanno bloccato le strade di accesso alle frazioni di Macchia da Sole, Macchia da Borea, Piano Maggiore e Leofara, sono rimasti isolati 25 residenti e 2 operatori di una ditta incaricata dalla Provincia di Teramo di liberare le strade con un mezzo sgombraneve. A seguito dell’ordinanza di evacuazione adottata dal Sindaco di Valle Castellana, sono stati inviati sul posto gli elicotteri Drago 54 e Drago 71 del Reparto volo di Pescara con aerosoccorritori a bordo. Una volta raggiunte le frazioni isolate, gli aerosoccorritori si sono calati dagli elicotteri con il verricello e hanno raggiunto gli abitanti del posto per soccorrerli e trasportarli in volo presso il piazzale dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo da dove sono trasferiti in una vicina struttura alberghiera. Le operazioni di soccorso, coordinate dalla Prefettura di Teramo, sono tuttora in corso.