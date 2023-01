SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 25 gennaio avranno inizio i lavori per la manutenzione del ponte sull’Albula tra via Bassi e via Piemonte.

Le operazioni, che saranno eseguite dalla ditta Costruzioni Edili Mast srl per una durata contrattuale di 285 giorni, consisteranno nel ripristino delle parti ammalorate della struttura, in particolare dei piloni. Inoltre saranno sostituite le ringhiere a protezione del passaggio e rifatta la pavimentazione dei marciapiedi. Il costo complessivo dei lavori è di € 173.606,23, stanziati da risorse del Comune.

A partire dalle 8.30 del 25 gennaio e per tutta la durata dei lavori, sul lato est del ponte insisteranno il divieto di sosta per tutti i veicoli privi di autorizzazione e l’interruzione del transito pedonale. Il traffico veicolare sarà invece consentito all’interno della carreggiata ridotta.