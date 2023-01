FERMO – Proseguono i lavori di bonifica e messa in sicurezza del capannone industriale della Bakery, azienda di prodotti da forno, incendiatosi sabato notte. All’opera i gruppi operativi speciali (GOS) dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e Fermo per lo smassamento di quanto bruciato. Le fiamme hanno distrutto oltre 3mila metri quadrati di stabilimento, mettendo a repentaglio circa 150 posti di lavoro e destando preoccupazione per le eventuali emissioni di sostanze tossiche, per ora smentite.