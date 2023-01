Infoservice Sambenedettese Basket – Sutor Basket Montegranaro 79-96

Infoservice Sambenedettese Basket: Obletter 16, Veronesi 15, Marino ne, Di Monte, Acciarri 8, Bortnikovs 6, Mittica 17, Marini ne, Maiorana Liga, Del Zompo, Llukacej 17.

Sutor Basket Montegranaro: Lupetti ne, Verdecchia 8, Malvestiti, Falzon 30, Facciolà 4, Migliorelli 6, Mentonelli ne, Merlini 18, Barbante, Mariani, Mandozzi 8, Rupil 20. All. Patrizio

Parziali: 22-29, 13-17, 18-25, 26-23.

Progressivi: 22-29, 35-46, 53-71, 79-94.

Usciti per 5 falli: nessuno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Perde la Infoservice Sambenedettese Basket al Palazzetto “B. Speca” contro la Sutor Montegranaro per 79-94.

Avvio un po’ a rilento per i ragazzi di coach Roncarolo che concedono troppo in difesa ma riescono in qualche modo ad accorciare le distanze. A chiudere il primo quarto ci pensa Obletter con una tripla portando il parziale sul 22-29.

Nel secondo quarto la gara è molto equilibrata ma i rossoblu mancano di precisione sotto al ferro e anche nei tiri da tre punti. Il primo tempo si conclude 35-46 per gli ospiti.

Il terzo quarto vede la Sutor Montegranaro protagonista che riesce ad allungare nel punteggio portandosi a fine periodo sul 53-71.

Nel quarto quarto i rossoblu, però, non si perdono d’animo e mettono a segno molte triple soprattutto con Veronesi e Llukacej diminuendo di molto la distanza nel punteggio ma a fine gara è la formazione di Patrizio ad avere la meglio che si porta a casa i due punti.