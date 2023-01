NOTE: Stadio “Riviera delle Palme”, 9°C, cielo sereno. Campo in non perfette formazioni

ANGOLI: 4-3

AMMONITI: Salto Lomba (C) 31′ pt, Favo (S) 2′ st, Vita (S) 39′ st

ESPULSI: Chianese (all, C) 37′ st, Lulli (S) 45′ st

MARCATORI: Vita (S) 21′ pt, Vaccaro (C) 15′ st, Paglia (C) 44′ st

FORMAZIONI

AS SAMBENEDETTESE: Berti, Conson, Agostinone, Zaffagnini, Cardella, Favo, Vita, Feliz, Marras, Angiulli, Viscardi

A disposizione: Corci, Lulli, Torromino, Amato, Luzzetti, Boti, Tassi, Karkalis, Alboni

Allenatore: Manolo Manoni

CHIETI FC: Serra, Spinelli, Vaccaro, Paglia, Di Renzo, Salto Lomba, Rossi, Di Meo, Bordon, Di Prisco, Mercuri

A disposizione: Vitello, Marino, Masawoud, D’Innocenzo, Siepa, Mollica, Mancini, Barbetta, Riosa

Allenatore: Mauro Chianese

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1’ Inizia la partita, Samb che gestisce il possesso palla

8′ Il Chieti rompe la fase di studio del match con una rimessa in zona offensiva

10′ La partita è iniziata con un ritmo molto basso

12′ Buona manovra di Angiulli, la Samb si riversa in avanti

13′ Fiammata di Cardella, corner per i rossoblù

13′ Flipper in area, altro calcio d’angolo

14′ Ancora un corner dallo stesso lato

15′ Occasione Samb! Colpo di testa di Vita poco sopra la traversa

16′ Punizione Samb, Angiulli sul pallone. Il pallone, messo in mezzo, viene spazzato da Salto Lomba

17′ Rimessa in zona d’attacco per gli ospiti

18′ Occasione Chieti! Mischia in area, pallone che resta lì ma nessuno riesce a concludere verso la porta difesa da Berti

20′ Rossi si trascina il pallone sul fondo, rimessa dal fondo per la Samb

21′ VANTAGGIO SAMB! HA SEGNATO VITA! Splendida ripartenza dei rossoblù, gol propiziato dall’assist di Marras

23′ Il Chieti prova a ripartire, la manovra è macchinosa e Berti può neutralizzare l’azione

25′ Occasione per gli ospiti! Tiro pericolosissimo del numero 8 neroverde Di Meo, palla che sfiora l’incrocio

27′ Fallo su Cardella, punizione rossoblù

28′ Fallo anche su Angiulli, altro piazzato per lui

29′ Fallo di Conson su Paglia, il Chieti può ripartire

31′ Fallo di Salto Lomba su Cardella, ammonito il numero 6 teatino

32′ Fallo di Angiulli nei pressi del cerchio di centrocampo, Chieti che può imbastire l’azione offensiva

33′ Occasione Chieti! Pallone fermato sulla linea da Zaffagnini, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco

35′ Marras si avventura in un bel dribbling, fermato irregolarmente da Paglia

36′ Altra punizione per la Samb, questa volta dalla zona sinistra del campo. Cardella sta subendo tantissimi falli

37′ Sinistro da lontanissimo tentato da Viscardi, tentativo velleitario ma utile ad evitare la ripartenza degli ospiti: pallone che termina in curva

38′ Fallo di Feliz, punizione per il Chieti

39′ Rimessa laterale in zona d’attacco per i rossoblù

41′ Pescato in fuorigioco Cardella

42′ Cross di Spinelli, troppo lungo per gli attaccanti neroverdi

44′ Punizione per il Chieti

45′ Un minuto di recupero assegnato dall’arbitro

45+1′ Finisce il primo tempo: decide finora il gol di Diego Vita

SECONDO TEMPO

1′ Squadre che tornano in campo, Cardella batte il calcio d’inizio

1′ Subito pericolosa la Samb con Viscardi, copre la difesa teatina

2′ Favo stende l’esterno sinistro del Chieti, ammonito l’8 rossoblù

3′ La Samb riparte 2 contro 1, Cardella prova a piazzare la palla ad Angiulli ma colpisce un giocatore della difesa abruzzese

4′ Colpo alla testa per Conson, fortunatamente nulla di grave per il giocatore, già vittima di un infortunio al naso a inizio stagione

5′ Nervosismo sulla panchina di Mauro Chianese. Ammonito l’allenatore del Chieti

7′ Triplo cambio per gli ospiti: escono Bordon per Riosa, Di Prisco per Masawoud e Rossi per Liepa

8′ Viscardi interrompe l’azione degli ospiti, rimessa per la Samb

9′ Cross del Chieti troppo sul portiere, Berti sicuro fa suo il pallone

10′ Fallo di Masawoud su Agostinone, graziato il numero 14 abruzzese

10′ Vita stoppa il pallone a tu per tu con Serra, azione fermata dall’arbitro per un tocco di mano

12′ Conclusione di Mercuri, Berti poco sicuro, blocca in due tempi

15′ PAREGGIO DEL CHIETI. GRAN DESTRO DI VACCARO

17′ Corner per la Samb, Zaffagnini atterrato in area ma per l’arbitro è tutto regolare

19′ Corner per il Chieti, Berti interviene con i pugni ma c’è fallo in attacco

21′ È il momento del ritorno di Lorenzo Alboni: il 20enne entra in campo al posto di Agostinone

23′ Corner per il Chieti, altro tiro da fuori per gli ospiti: il destro di Di Meo è alto

24′ Torna anche Luca Lulli: Manoni lo schiera al posto di Feliz Rabacal

28′ Sostituzione tra le file del Chieti: esce Di Meo per D’Innocenzo

29′ Doppio cambio per la Samb. Pronti ad entrare anche Torromino e Amato: sostituiranno Vita e Angiulli

29′ Si scaldano gli animi in campo, diverbio tra Favo e Masawoud

31′ Lulli tenta il dribbling, fermato in maniera regolare dalla difesa ospite

33′ Il tiro del Chieti finisce sulla traversa e rimbalza sulla linea: protestano i giocatori ospiti, che vogliono il gol

35′ Spingono gli ospiti, alla ricerca del vantaggio poco fa negato: la Samb tiene botta e tenta il contropiede

36′ Fallo su Vita, punizione per la Samb. Nel frattempo viene espulso mister Mauro Chianese

38′ Tenta il destro Torromino, pallone che sfiora il palo

39′ Fallo di Vita su Masawoud, ammonito l’attaccante rossoblù

40′ Corner per il Chieti

41′ Fuorigioco fischiato a Cardella, palla che torna in possesso degli ospiti

42′ Cambio del Chieti, fuori Mercuri e dentro Mancini

43′ RIGORE PER IL CHIETI. PRESUNTO FALLO DI BERTI SU MANCINI

44′ CHIETI IN VANTAGGIO. Berti riesce a sfiorare la conclusione non eccezionale di Paglia, ma il pallone finisce in rete

45′ Espulso Lulli in seguito a un brutto intervento su Riesa

45+1′ Rimessa in zona d’attacco per gli ospiti

45+2′ Mancini ubriaca di finte Zaffagnini, pallone che si spegne però sul fondo

45+3′ Tentativo ancora di Mancini, Zaffagnini scivola e blocca il tiro

45+4′ FINISCE LA PARTITA. IL CHIETI ESPUGNA IL “RIVIERA”