CAGLI (PU) – I Vigili del Fuoco stanno intervenendo lungo la SS.3 nel Comune di Cagli per recuperare una persona che a causa di un incidente stradale, è stato sbalzato nel dirupo sottostante alla carreggiata. La squadra di Cagli in collaborazione con il Soccorso Alpino, dopo che i Sanitari del 118 hanno constatato il decesso dell’uomo, lo stanno recuperando utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpine Fluviali). Sul posto anche i Carabinieri di zona. Intervento ancora in atto.