SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nelle mattinate del 16 e del 17 gennaio 2023 si è concluso il percorso MIUR iniziato l’8 Novembre 2022 per gli studenti di tutte le classi della scuola primaria del plesso di Zona Ascolani dell’istituto G. Leopardi di Grottammare. Il progetto è stato organizzato dalla FIPSAS in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sez. di San Benedetto del Tronto. Lo scopo di queste attività è stato rivolto alla sensibilizzazione verso la natura e alla comprensione della pesca sportiva.

La maggior parte delle attività si è svolta in classe ed è stata incentrata sulla sensibilizzazione dei più piccoli alla cura dell’ambiente per far loro comprendere quanto delicato sia il nostro ecosistema e quanto importante proteggerlo. Un altro argomento affrontato è stato il mondo marino e delle specie che lo abitano. Lo svolgimento delle attività ha preso inizio con un video didattico dove i più piccoli, grazie all’aiuto degli istruttori federali, hanno potuto conoscere il significato di “Marine Litter” (Il marine litter è un qualsiasi materiale solido persistente, fabbricato o trasformato e in seguito scartato, eliminato, abbandonato o perso in ambiente marino e costiero.)

Si è proseguito giocando con “le 10 regole per non inquinare”. Attraverso schede didattiche colorate e intuitive proiettate nelle LIM presenti in tutte le classi, gli istruttori federali hanno illustrato i differenti ambienti marini e le diverse specie di pesci che vi abitano. Ogni incontro si è concluso con un gioco che ha coinvolto bambini e maestre.

Le attività hanno coinvolto l’intero corpo docente il quale, unitamente alla dirigente, hanno sostenuto pienamente il progetto e il relativo contenuto che si è inteso veicolare alle classi. Presenti gli istruttori federali iscritti all’albo FIPSAS tra cui Chiara Sgattoni, consigliere della Lega Navale Italiana Sez. di San Benedetto del Tronto.