GROTTAMMARE: Palanca, Paolucci (dal 25’st Todisco), Franchi, Carrieri, Carboni, Gibbs, Morelli, Traini (dal 35’st Ferrari), Massi (dal 18’st Pelliccetti), De Panicis (dal 41’st Carfagna S.), Cameli (dal 15′ Pomili).

TRODICA: Fatone, Ciccale, Berrettoni, Tartabini, Monserrat, Perfetti, Frinconi, Moriconi, Cingolani, Zandri, Ciccarelli.

A disposizione: Monti, Porfiri, Gambacorta, Cognigni, Vipera, Cappelletti, Usignoli, Prosperi, Pantone. Allenatore Busilacchi

Marcatori: 23’pt e 36’pt Monserrat

Espulsioni: 39’st Ferrari

Cronaca

Un cinico Trodica espugna il “Pirani” di Grottammare grazie a una doppietta di Monserrat. La partita è combattutissima fin dai primi minuti, complice anche il campo ai limiti dell’impraticabilità a causa del forte temporale che si è abbattuto sulla Riviera. L’episodio che cambia la partita vede coinvolti Cingolani e Carboni: l’attaccante cerca di liberarsi dal difensore con una gomitata che lascia a terra Carboni, ma per l’arbitro si può continuare a giocare. Sul proseguo dell’azione il Trodica sfrutta l’uomo in più e da calcio d’angolo pesca Monserrat, che di testa sigla il vantaggio tra le proteste furenti di Carboni e compagni. Sul finire del primo tempo un altro colpo di testa di Monserrat da calcio d’angolo condanna il Grottammare: a metà partita è 0-2 per il Trodica.

Nella ripresa il Grottammare prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo, senza riuscire a riaprire la gara. Il neo entrato Ferrari riceve un cartellino rosso per un’entrata pericolosa, il Trodica in contropiede sfiora il tris e la partita si conclude con la gioia degli ospiti. Niente da fare per la squadra di mister Mariani, che resta ultima in classifica a 4 punti dai playout.

A disposizione: Carfagna P., Illuminati, Ottaviani, Pelliccetti, Genovese. Allenatore Mariani