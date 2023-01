SILVI – L’anziano scomparso a Silvi è stato ritrovato dai cinofili dei vigili del fuoco del Comando di Parma.

Stamattina, alle 8:30 circa, è stato ritrovato l’anziano 87enne scomparso da due giorni a Silvi. Si tratta di Corrado Cipolloni, residente a Silvi in contrada Cerrano, che da due giorni aveva lasciato la propria abitazione facendo perdere le sue tracce. Dopo lunghe ore di incessante ricerca, effettuata in condizioni rese difficili dalle proibitive condizioni meteo, alle ore 8,30 di oggi, i cinofili dei vigili del fuoco del Comando di Parma, hanno ritrovato il corpo privo di vita lungo una scarpata piena di rovi a circa un chilometro di distanza dalla propria abitazione in direzione Nord. Alle operazioni di ricerca, attivate e coordinate dalla Prefettura di Teramo, hanno partecipato oltre ai vigili del fuoco, presenti sul posto con un PCA/UCL (Posto di Comando Avanzato), personale ATP, SAPR (aeromobili a pilotaggio remoto) per il sorvolo con i droni, cinofili e un elicottero, anche i carabinieri e volontari della Protezione Civile.

Al momento sono in corso le operazioni di recupero del corpo.