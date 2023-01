GROTTAMMARE – Continua il filone di eventi culturali per celebrare la figura di Papa Sisto V.

L’associazione musicale Riviera delle Palme Ensamble organizza per domenica 22 gennaio, alle ore 18, presso il Teatro delle Energie, un concerto di musica classica accompagnato dalla voce narrante dell’attore Piergiorgio Cinì. L’evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa, alla presenza del sindaco Enrico Piergallini che ha sottolineato il meraviglioso connubio di voce e musica in un unico evento.

Ospite d’onore il Maestro Salvatore Accardi, direttamente dalla prestigiosa Accademia Santa Cecilia di Roma. Scuola di musica che, appunto, nacque per volere di Papa Sisto V.

“L’orchestra di domenica sarà composta da dodici elementi – afferma il Maestro Accardi – e verranno eseguite musiche di Verdi, Strauss, Mascagni, Pievani, Morricone e altri”.

Quanto al nome scelto, Concerto della Speranza, Pierangelo Cinì afferma: “L’arte, la musica e la parola hanno una funzione fondamentale. L’incontro di bellezza e condivisione che ci sarà domenica aiuta a predisporre l’animo a cose migliori, soprattutto in questo periodo”.