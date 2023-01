SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Con il cuore pieno di dolore, a nome del Circolo dei Sambenedettesi e dell’Associazione Teatrale “Ribalta Picena” annuncio, ancora incredulo, la scomparsa della prof.ssa Anna Lunerti, una perdita incolmabile per l’intera cittadinanza sambenedettese che l’ha sempre amata e stimata fino a conferirle il Gran Pavese Rossoblù. Anna ha speso la sua competenza, la sua straordinaria energia, la sua passione e la impareggiabile umanità su tre fronti: in primo luogo, su quello della famiglia e in particolare per i suoi adorati nipoti Marco e Valentina i cui nomi frequentemente fiorivano dalle sue labbra; in secondo luogo su quello della scuola come docente di matematica della storica Media “Sacconi”, dove ha formato, in una disciplina per molti non certo agevole, generazioni di studenti che ancora oggi la ringraziano per gli insegnamenti trasmessi con grande perizia pedagogica, e per la profonda umanità con la quale ha contribuito a formare le loro coscienze; in terzo luogo sul versante del teatro, il vero amore della sua vita, al quale la legava una naturale predisposizione e una magnetica attrazione per cui, a partire dalle sue impareggiabili e memorabili interpretazioni dell’eroina popolare Ttenèlla creata da Bice Piacentini, fu fra i fondatori, 40 anni fa, dell’Associazione Teatrale “Ribalta Picena” di cui è tuttora Presidente Onoraria: con la compagnia ha dato vita sul palcoscenico a figure di donna della nostra migliore letteratura teatrale, caratterizzandole con la sua straordinaria sensibilità e la sua voce unica con la quale ha recitato anche i testi dei più grandi poeti vernacolari sambenedettesi, tra cui Giovanni Vespasiani, amico di famiglia e primo a scoprire il suo talento ancora bambina. Da diversi anni inferma e ridotta su una sedia a rotelle per un fatto di malasanità, Anna ha sperimentato il dolore nella sua vita, ma ha affrontato con coraggio le avversità non rinunciando ad esibirsi secondo le sue possibilità e con la consueta generosità ogni volta che le si richiedeva un contributo artistico: ricordo con rimpianto la sua ultima “uscita” nell’ottobre scorso quando ha animato con letture poetiche una mia conferenza su Giovanni Vespasiani per i “Venerdì del Circolo dei Sambenedettesi”. Alla adorata sorella Rosa e ai familiari tutti, coralmente porgiamo le nostre più sentite e sincere condoglianze.“