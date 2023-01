ANCONA – Maltempo, la Protezione Civile emette un’allerta per neve, vento e mare su tutto il territorio regionale: sarà valida dalle 18 di oggi alle 24 di domani, sabato 21 gennaio. Segue la nota:

«La Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base dell’Avviso di condizioni meteorologiche avverse prodotto in mattinata dal Centro Funzionale Regionale, ha emesso un nuovo MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO su TUTTO il territorio regionale per NEVE, VENTO e MARE, con validità a partire dalle 18:00 di oggi e fino alle 24:00 di domani sabato 21 gennaio 2023.

Sono previste nevicate a partire da quote superiori ai 200 metri sul livello del mare».