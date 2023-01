POLLENZA (MC) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 08.45 in Contrada Santa Lucia nel Comune di Pollenza (MC) per un incidente stradale tra un’autoarticolato ed un’autovettura che per cause in fase di accertamento si sono scontrati tra loro. La Squadra di Macerata in collaborazione con i Sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre il conducente dall’auto, il quale successivamente veniva trasportato con l’eliambulanza al Pronto Soccorso di Torrette di Ancona per accertamenti. I Pompieri hanno successivamente messo in sicurezza l’area dell’intervento. Al momento la strada e chiusa al traffico stradale. Sul posto anche i Carabinieri di zona e la Polizia Locale.