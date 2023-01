CHIARAVALLE (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 04.30 circa lungo il tratto autostradale A14 nei pressi dell’uscita Ancona Nord, a causa di un incidente stradale. L’autista di un autoarticolato per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere nello spartitraffico che delimita la corsia di uscita Ancona Nord dalla corsia di marcia. La Squadra di Senigallia intervenuta con due autobotti, in collaborazione con i Sanitari del 118, ha estratto il conducente dal mezzo, il quale è stato successivamente trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona per accertamenti. I Pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. La viabilità è rimasta aperta lungo una sola corsia di marcia per il tempo necessario allo svolgimento dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Autostradale ed il personale di Autostrada.