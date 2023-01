SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presentata all’Aigle Caffè di San Benedetto la biografia di Luigi Ursini, storico allenatore che fu protagonista del calcio rivierasco. Segue il comunicato:

«Luigi Ursini è uno dei personaggi sambenedettesi che più ha caratterizzato il mondo del calcio e adesso, a quasi 90 anni ben portati, ha pubblicato la sua biografia dal titolo “La mia vita ed aneddoti”. L’allenatore rivierasco è parte della storia calcistica cittadina (la sua Folgore ha scritto pagine importanti e lanciò tantissimi giocatori che poi vissero carriere di prim’ordine) e non solo, visto che ha collaborato per tanti anni con la Federazione Italiana Gioco Calcio (fu responsabile dei centri Nagc per Marche e Abruzzo) e osservatore per alcune società di calcio italiane, come la Spal del presidente Paolo Mazza. Mister Ursini ha presentato il libro nell’Aigle Caffè di San Benedetto alla presenza della signora Manila, preziosa collaboratrice per la redazione del libro e di due suoi fedelissimi: Antonio Grossi, che giocò nella Spal dal 1956 al 1962 ed Emilio Sciarra, che giocò in serie C con lo Spezia, allora presieduto da Albino Buticchi, che successivamente rilevò il Milan. «Nella mia vita – ha detto il famosissimo allenatore – sono stato il fondatore e l’allenatore della Folgore, l’organizzatore di vari tornei nazionali e internazionali, ma anche consigliere comunale nella mia San Benedetto. Il mio intento principale è stato sempre quello di preparare alla vita i miei ragazzi e ho sempre mirato a costruire insieme a loro una vera famiglia, senza mai essere interessato ad altro. In 60 anni di attività hanno militato nella Folgore circa undicimila giocatori e sono stato insignito di diversi riconoscimenti, i più importanti di questi mi furono consegnati da due presidenti della Federcalcio come l’onorevole Antonio Matarrese nel 1992 e da Franco Carraro nel 2005». Il libro racconta della vita di mister Ursini, sia personale che calcistica per poi sfociare in una lunga serie di aneddoti raccontati da alcuni dei suoi ragazzi, molti dei quali giocarono anche in serie A. Per avere una copia del simpatico volumetto che farà tornare in mente personaggi e simpatiche situazioni di vita vissuta, è necessario contattare Luigi Ursini al numero di telefono 338-6246331».