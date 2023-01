GROTTAMMARE – Torna la rassegna di teatro amatoriale Commedie Nostre, organizzata dall’Associazione Lido degli Aranci. Gli spettacoli, in scena al Teatro delle Energie, inizieranno domani, sabato 21 gennaio alle ore 21.15. Segue la nota:

«Sabato 21 gennaio alle ore 21.15 al Teatro delle Energie di Grottammare, si alza il sipario di Commedie Nostre 2023, la Rassegna di Teatro Amatoriale, organizzata dall’Associazione Lido degli Aranci con il patrocinio del Comune di Grottammare, che da ormai tre lustri scalda l’inverno della riviera.

Tutti i più bei dialetti del nostro territorio, si susseguiranno sul palco di questo teatro che ormai portano, serata dopo serata, ricche soddisfazioni allo staff dell’associazione storica grottammarese, che torna quest’anno finalmente con il calendario completo della manifestazione, avuta per i scorsi anni a uscita “ridotta” causa pandemia e restrizioni. Ma la voglia di andare a teatro per divertirsi in modo sano e in compagnia non passa, ecco perché con soddisfazione tutta la Lido degli Aranci porta a casa anche per questa manifestazione un nuovo traguardo, più di 120 abbonati confermati, tra vecchi e nuovi e tantissime richieste di partecipazione a serata.

Apre le danze la Compagnia Teatrale di Amandola “GLI INDIMENTICABILI”, sinonimo e garanzia di risate, con la Commedia “Hotel Corno…vaglia”. Si andrà avanti fino al 18 marzo con la serata di Gala per la premiazione della Compagnia Vincitrice e con la consegna dell’ormai ambitissimo premio “Grottammare Mask” – edizione 2023, premio anche questo ripartito in questa stagione dopo lo stop forzato di tre anni. Compagnia Vincitrice scelta da una Giuria Tecnica formata dal Presidente della Lido degli Aranci Alessandro Ciarrocchi, dalla Coordinatrice della Rassegna, nonché segretaria della Lido Rosina Bruni, dalla New Entry associativa Massimo Giovanditto, da due tecnici del Settore quali l’attore Emanuele Ciarrocchi e il Prof. Giarmando Antonio Di Marti regista teatrale, l’Abbonato Storico Luigi Incicco e un rappresentante del Comune di Grottammare. A guidare la serata, la showgirl, presentatrice e vocal-coach Gloria Conti.

Compagnie in gara sono GLI INDIMENTICABILI di Amandola, il NUOVO SIPARIO APERTO di Spinetoli, GENTE NOSTRA di Ascoli Piceno, L’INZOLITI di Sant’Elpidio a Mare, il NUOVO SETTEMEZZO di Ripatransone e la COMPAGNIA DEL COLLE di Acquaviva Picena. Fuori concorso, I NOSOCOMICI di Grottammare quale Compagnia della Città e IL MURELLO di Montelparo che chiuderà la Rassegna la sera stessa delle Premiazioni, con l’opera teatrale “IL CARDINAL MONTELPARE”, in occasione del 500° anniversario della nascita di Felice Peretti, Papa Sisto V. Un ringraziamento particolare va alla FITA, la Federazione Italiana Teatrale Amatoriale della Regione Marche per la collaborazione con questa Rassegna e quindi con l’Associazione Lido degli Aranci che dura ormai da parecchi anni, in maniera sempre più proficua e in vera amicizia.

Dopo il successo di “UNA ROTONDA SUL MARE – Premio Grottammarese dell’Anno 2022” con la strepitosa esibizione dei tre componenti storici de I NOMADI in un teatro SOLD-OUT di pubblico e d’incassi, l’associazione grottammarese continua a stupire con il Teatro Dialettale, premiata ampiamente dal gradimento del numerosissimo pubblico, segno questo che il lavoro e la forza di tutto il team porta sempre ottimi risultati.

Prezzo del biglietto singolo €8. Ancora possibile effettuare l’abbonamento per tutte le 8 serate a €55. Punti prevendita abituali quali a Grottammare CAFFE’ RAMONA e BAR SPADINO, a San Benedetto del Tronto il LABORFOTO di Campanelli Domenico. Infoline al 335.6234568. Tutte le news sui nostri canali social Fb e Insta ASSOCIAZIONE LIDO DEGLI ARANCI OFFICIAL e sulla pagina ufficiale RIDO CON IL LIDO».