CENTOBUCHI – Ultimo allenamento per l’Atletico Centobuchi di mister Salvatore Fusco che continua a preparare la gara contro l’Aurora Treia, valida per la prima giornata del girone di ritorno e in programma per sabato 21 gennaio alle ore 14.30 presso lo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il terzino classe 2005 Luca Di Luca, di seguito le sue dichiarazioni.

Di Luca: “Sono stato accolto molto bene, siamo davvero un gruppo fantastico guidato dal mister che è il nostro punto di riferimento, tutto ciò ha fatto sì che mi integrassi al meglio facendomi trovare bene soprattutto in campo. Cluentina? Arrivavamo da una settimana molto dura sotto tanti punti di vista ma comunque non vogliamo crearci alibi. Purtroppo per noi è arrivata una sconfitta contro una buona squadra, abbiamo fatto una buona prestazione però non è stata premiata dal risultato. Abbiamo avuto un paio di occasioni per portarci sull’uno a uno ma non siamo riusciti a concretizzare. Prossima gara? Già dall’inizio della settimana pensiamo alla partita contro una squadra forte come l’Aurora Treia e vogliamo portare a casa i tre punti. Mi sento migliorato dal punto di vista fisico, atletico e mentale e sento un gran cambiamento rispetto all’inizio della stagione. Cerco sempre di migliorarmi e fortunatamente ho a disposizione mister e compagni che sono disposti a farmi crescere. Obiettivi? Il nostro obiettivo principale è la salvezza, pensiamo a raggiungerla il prima possibile per poi provare a migliorare la nostra classifica”.