SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimi allenamenti per la Infoservice Sambenedettese Basket che continua a preparare la gara contro Sutor Montegranaro, in programma per domenica 22 gennaio alle ore 18 presso il Palazzetto “B. Speca“.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato Riccardo Acciarri, di seguito le sue dichiarazioni.

Acciarri: “Sono contento del minutaggio. La gara contro Bramante Pesaro è stata difficile, loro sono numerosi e hanno giocatori di esperienza che hanno giocato anche in categorie superiori. Abbiamo provato a non mollare ma abbiamo staccato la spina e ingenuamente abbiamo perso la partita, speriamo di rifarci alla prossima. Sutor Montegranaro? È una grande squadra che porta con sé una storia importante, conosciamo diversi elementi. Sappiamo che giocano un bel basket, ci metteranno in difficoltà ma vogliamo giocarcela”.