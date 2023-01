CENTOBUCHI – Altra convocazione importante per il difensore classe 2006 Gennaro Pietropaolo che dopo la convocazione in Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17, è stato chiamato anche per prendere parte alla Rappresentativa Regionale Under 17. Il raduno ci sarà mercoledì 25 gennaio presso il campo “Gianluca Carotti” di Villa Musone di Recanati. Di seguito il comunicato della società.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi è lieta di comunicare che il tesserato Gennaro Pietropaolo, difensore classe 2006, è stato convocato per prendere parte alla Rappresentativa Regionale Under 17. Dopo la convocazione in Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17, il giocatore è stato chiamato per prendere parte all’allenamento che si svolgerà mercoledì 25 gennaio presso il campo “Gianluca Carotti” di Villa Musone di Recanati”.