SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È in corso in questi giorni il lavoro di ripristino degli ambienti della Piscina comunale “Primo Gregori” che ha visto di recente il completamento della ristrutturazione della struttura che ospita la vasca interna e che nelle prossime settimane sarà nuovamente aperta al pubblico.

Il Servizio Sport del Comune è infatti al lavoro per coordinare gli interventi di tinteggiatura e riordino degli spogliatoi, delle aree aperte al pubblico e di quelle destinate a ospitare le segreterie delle associazioni sportive che svolgono le proprie attività all’interno dell’impianto. E’ in programma anche la tinteggiatura delle facciate est della struttura, mentre il Servizio Aree Verdi si occuperà della manutenzione degli spazi verdi del complesso.

Per quanto riguarda la rinnovata vasca interna, le novità non riguardano solo gli elementi strutturali dello spazio. Infatti, di pari passo con la ristrutturazione, sono state acquistate nuove dotazioni: i blocchi di partenza, le corsie, ovviamente, ma anche il sistema di erogazione di prodotti chimici per il trattamento dell’acqua della vasca.

L’impianto sarà dotato anche di un nuovo sistema di accesso con tornelli che, a causa dei lunghi tempi di consegna, sarà installato in un momento successivo.

In attesa del momento in cui gli atleti e gli appassionati potranno tornare in acqua, è in corso di definizione la ripartizione degli spazi in vasca tra le diverse associazioni che usano l’impianto.

“Siamo molto soddisfatti del risultato di un intervento complesso che ha richiesto l’impegno coordinato di diversi Servizi comunali, primi fra tutti Sport e Lavori Pubblici – dice il sindaco Antonio Spazzafumo – e ora ci prepariamo a riconsegnare alla città questo importante spazio sportivo che manca veramente a tanti da troppo tempo. Abbiamo affrontato diversi ostacoli, molti sorti all’improvviso come l’irrompere della pandemia e la grave crisi nella fornitura e nei costi dei materiali, finalmente risolti”.

“Nei prossimi giorni saremo in grado di ufficializzare la data della riapertura – aggiunge l’assessore allo sport Cinzia Campanelli – sono grata al mio ufficio per il lavoro che sta compiendo in questi giorni affinché gli accessori, indispensabili per il funzionamento della piscina, siano forniti e installati nel più breve tempo possibile”.