SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un nuovo lutto per la comunità sambenedettese. All’età di 77 anni si è spenta la professoressa Anna Lunerti. In una nota il ricordo commosso del Sindaco Antonio Spazzafumo.

“Con la scomparsa di Anna Lunerti muore un pezzo importante della cultura sambenedettese: professoressa amatissima dai suoi studenti, tra cui il sottoscritto che conserverà sempre uno suo splendido ricordo, ha poi curato l’insopprimibile passione per il teatro, sia quello classico sia quello in vernacolo, con una dedizione e un amore che solo un animo gentile e nobile come il suo poteva esprimere.

La città l’ha premiata con il Gran Pavese Rossoblù nel 2008 ed ha spesso chiesto il suo contributo quando si è trattato da dare voce e spessore a occasioni di riflessione sull’identità della comunità sambenedettese.

Mancheranno la sua mitezza, la sua discrezione, la dolcezza che riusciva ad infondere nell’interpretazione di personaggi e vicende. “