SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il capitano del Porto d’Ascoli Giordano Napolano, ha analizzato il momento degli orange a due giorni dalla trasferta di Vasto, squadra attualmente al 13esimo posto in classifica, il primo della zona play out, ma con una rosa rinforzata a seguito del mercato di riparazione.

Calciomercato che ha dato già i suoi frutti nelle prime due uscite del 2023, col 2-0 rifilato al Tolentino e l’1-1 di Trastevere, domenica scorsa.

“Sarà una partita difficile, contro una squadra che ad inizio anno era partita con obiettivi di vertice – ha dichiarato il numero 10 del Porto d’Ascoli – la classifica non rispecchia la qualità importante della loro rosa. E’ una squadra che ha tutte le carte in regola per fare punti e risalire nel girone di ritorno. Noi dalla nostra parte dobbiamo pensare a prepararci bene e ad affrontarla con l’atteggiamento giusto”.

“Come valuto l’inizio del 2023? Abbiamo vinto la prima partita sul difficile campo di Avezzano, poi però non siamo riusciti a far punti col Roma City e ci dispiace perchè era uno scontro diretto contro una squadra che si dovrà salvare. E’ stato un inizio altalenante, domenica eravamo partiti con grande fiducia ma non è bastato. Vogliamo subito voltare pagina e rifarci con la Vastese”.