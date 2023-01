SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Aggiudicata questo pomeriggio, 19 gennaio, l’Area Brancadoro, il polmone verde tra San Benedetto e Porto d’Ascoli.

A rappresentare l’imprenditore, o il gruppo di imprenditori, che ha rilevato l’area antistante al Riviera delle Palme c’era l’avvocato Otello Bagalini.

Dopo le precedenti quattro aste andate deserte, la quinta è stata quella buona, con la base di partenza fissata a due milioni di euro.

Al momento non sono state fornite ulteriori delucidazioni in merito al gruppo, attualmente non ancora noto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.