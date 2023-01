MONTEFIORE – La 40° edizione del Carnevale di Montefiore, il quale prevede la storica sfilata dei Carri Allegorici, subirà un altro stop anche per il 2023. Segue la nota della Pro Loco di Montefiore:

«La Proloco di Montefiore dell’Aso insieme al Gruppo ProCarnevaleMontefiore e all’Amministrazione Comunale comunicano con grande rammarico l’ufficialità: la 40° edizione del Carnevale di Montefiore, il quale prevede la storica sfilata dei Carri Allegorici, subirà un altro stop anche per il 2023.

La causa principale di questa scelta forzata è l’assenza di spazi idonei per la realizzazione dei vari Carri allegorici.

“E’ stata una decisione molto difficile da prendere, veniamo da un periodo in cui molti hanno impiegato il proprio tempo e le proprie energie per cercare di trovare una soluzione e a questo proposito ci tengo a ringraziare tutti con estrema gratitudine. Noi del gruppo Proloco siamo i primi ad essere dispiaciuti perché per questa volta non riusciamo, nonostante il nostro sforzo, ad accontentare l’intero paese come è successo nelle precedenti manifestazioni in genere.

Non ci perdiamo d’animo però! Perché per noi i sorrisi dei bambini felici e la spensieratezza dei loro genitori che tipicamente caratterizza il carnevale è importante!

Stiamo già lavorando, in piena sintonia con l’amministrazione Comunale, sulle soluzioni possibili da mettere in pratica al più presto per migliorare e dare una stabilità consolidata al nostro amato e unico carnevale.

Stiamo finendo di elaborare un progetto che condivideremo presto con l’amministrazione comunale finalizzato a dare una casa al Carnevale ed evitare in futuro che si debba continuare con difficoltà ad elemosinare soluzioni.

Per il Carnevale di Montefiore saranno anni di sacrifici perché ciò prevede un grande sforzo, ma siamo certi che con l’Unione di tutti gli intenti troveremo la stabilità necessaria per continuare a scrivere la storia del carnevale” – ha dichiarato il Presidente Andrea Mignucci.

Per l’imminente edizione 2023 la Proloco in collaborazione con Amministrazione Comunale, CCR ed il gruppo ProCarnevaleMontefiore organizzerà la 1° edizione del Carnevale dei Bambini in piazza della Repubblica nei giorni di domenica 19 e martedì 21 Febbraio.

Vogliamo ripartire proprio da loro, i più piccoli, il nostro futuro, per cercare di trasmettere loro le radici e l’amore per una festa che ha sempre tenuto unito un paese intero e che, nonostante le numerose difficoltà, continuerà a farlo perché di base c’è la volontà che sia così!

In piazza Antognozzi verrà organizzato per domenica 19 febbraio il 1° Pranzo spettacolo di Carnevale, iniziativa che verrà riproposta per gli anni futuri come “Apertura del nostro Carnevale”.

Infine, nei pomeriggi di domenica e martedì concentreremo musica e divertimento al Belvedere De Carolis!

Sarebbe stato ovviamente tutto più bello con la cornice dei Carri Allegorici, ma come già detto non ci demoralizziamo perché “arrendersi” non è una parola contemplata nello spirito della Proloco e siamo certi che con l’unione di tutte le forze torneremo con un’organizzazione più forte, sicura e consolidata riprendendo esattamente da dove eravamo rimasti e continuando a proteggere le radici di una tradizione nata e portata avanti di generazione in generazione!».