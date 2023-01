SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è aperta martedì 17 gennaio, presso il teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, con il raffinato spettacolo ” No, non rimpiango nulla“, un omaggio a Edith Piaf in occasione dei 60 anni dalla sua scomparsa, la V edizione della rassegna letteraria e musicale In Art, a cura dell’associazione culturale Rinascenza, con la direzione artistica di Annalisa Frontalini e con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche.

Dopo i saluti dell’assessore alla cultura, Lina Lazzari, ha aperto la serata, introdotta e condotta dall’editrice e poeta Valeria Di Felice, l’intenso monologo “Rosetta Malaspina ovvero da un punto dell’eternità” di Laura Margherita Di Marco, drammaturga, attrice e direttrice artistica della compagnia teatrale dei Merli Bianchi.

A parlare, attraverso un linguaggio ricco di poesia e di pathos, è, appunto, Rosetta Malaspina, una donna realmente esistita il cui nome, come lei afferma, racchiude gioia e dolore; una donna forte, determinata e coraggiosa, che ha l’ardire di deridere chi la oltraggia e la offende in una Calabria gretta, chiusa e arretrata, dove domina la cultura della sopraffazione della malavita organizzata; una donna che vive e lotta in solitudine per affermare la propria personale visione della realtà ma che, proprio per questo, viene considerata folle. Uno spettacolo giustamente definito “di forte impatto emotivo“, che ha incantato la platea, scatenando emozioni forti e sollevando dubbi e interrogativi.

“Rosetta Malaspina è l’insieme di tutte le donne che ho avuto l’onore di conoscere e che mi hanno dato una grande lezione di resistenza e di coraggio – ha dichiarato la Di Marco al termine del suo spettacolo, sottolineando quanto sia vicina, anche attraverso i propri lavori letterari e teatrali, all’universo femminile, così complesso e variegato, ma spesso incompreso.

Nella seconda parte della serata, la cantautrice Ilaria Pilar Patassini, accompagnata alla chitarra da Antonio Ragosta, ha regalato al pubblico il concerto “Luna in Ariete”, dal titolo del suo ultimo lavoro uscito alla fine del 2019. L’artista è tornata a esibirsi per la terza volta a San Benedetto del Tronto dove, vari anni fa, aveva calcato il palco del Concordia in occasione del celebre festival Leo Ferrè e poi, nel 2017, aveva chiuso la prima edizione della rassegna In Art.

Con la sua voce calda, avvolgente e carica di mille toni e sfumature, Ilaria Pilar Patassini ha raccontato, attraverso una scrittura coraggiosa e intimista, la sua storia di amore, maternità, passione e dualità, per poi rendere un prezioso omaggio a Edith Piaf con tre fra le sue più belle canzoni d’amore. Emozionante anche l‘interpretazione fatta con la chitarra da Antonio Ragosta di “La vie en rose”, brano che ha reso celebre la Piaf in tutto il mondo.

Una splendida serata dedicata a tutte quelle donne che, come Rosetta Malaspina ed Edith Piaf, hanno saputo vivere la vita fino in fondo e possono dire, senza alcun dubbio: “No, non rimpiango nulla”.