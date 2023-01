ASCOLI PICENO – La Commissaria Straordinaria dell’Ast provinciale, dottoressa Vania Carignani, risponde alle critiche mosse dalla Rsu nella lettera odierna:

«Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria AST

In riferimento alla comunicazione effettuata in data di 18/01/2023 dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria si precisa quanto segue.

Durante l’incontro di ieri in qualità di Commissario Straordinario ho ascoltato tutti i componenti della RSU al fine di raccogliere le istanze e le problematiche delle parti sociali. Dall’incontro sono emerse numerose e importanti criticità che afferiscono a periodi di molto precedenti la nomina della scrivente, a tutt’oggi non arrivate ad una soluzione, oltre ad altre di pertinenza dell’attuale fase di vita dell’Azienda come AST di Ascoli Piceno nata il 1 gennaio 2023.

Sin dai primi giorni dal mio arrivo, nell’adempiere al mio mandato di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’avvio formale e sostanziale della neo istituita Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, secondo le linee ed i contenuti forniti dalle DGRM n. 1385/2022 e seguenti, ho comunque avuto modo di constatare uno stato di importante ritardo circa la regolamentazione di questioni che attengono al personale.

A prescindere dall’orizzonte temporale previsto nel ruolo di Commissario Straordinario, ho manifestato con tutte le OOSS della dirigenza (PTA e sanitaria) e RSU del comparto, in occasione degli incontri tenutisi rispettivamente lunedì 16/01/2023 e martedì 17/01/2023 la volontà e la piena disponibilità ad “avviare” un percorso di “recupero” delle situazioni pregresse e dei ritardi accumulatisi, previa necessità di verificarle ad una ad una in punto di fatto e di diritto e, contestualmente di procedere con quelle che attengono alla sua diretta responsabilità in quanto titolare del ruolo di Commissario dal 1 gennaio 2023.

Sarebbe stato improvvido immaginare che il Commissario potesse in data 17 gennaio 2023 “assicurare” una soluzione a problemi che si protraggono da anni.

In tale linea di azione, e con riferimento a questioni, che si ripete, attengono a gestioni precedenti e i cui interlocutori sono in alcuni casi diversi dal Commissario dell’AST, è stata comunicata la volontà a garantire una calendarizzazione del confronto, per priorità di argomenti, da svilupparsi nelle prossime settimane fornendo, al contrario, la massima disponibilità al dialogo e al confronto per poter affrontare i problemi lamentati.