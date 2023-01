SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 22 gennaio, a partire dalle ore 15, è in programma un nuovo appuntamento con il progetto “Camminata dei musei” che è giunto alla sua nona edizione. Si tratta del secondo evento dell’anno 2023, questa volta il protagonista dell’iniziativa sarà il Museo diocesano, inserito in un percorso cittadino che toccherà anche la chiesa della Madonna della marina e l’Abbazia di San Benedetto Martire.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo dei partecipanti alle 15 in Piazza Nardone. Per partecipare occorre preiscriversi con un messaggio al numero 3442229927, entro il 19 gennaio indicando il nome e cognome di chi sarà presente. La partecipazione è gratuita ma con una disponibilità massima per 50 persone.

L’iniziativa viene realizzata grazie al sostegno di Bim Tronto e Comune di San Benedetto del Tronto ed in collaborazione con i Musei sistini del Piceno e con Qualis Lab – laboratori analisi cliniche. “L’obiettivo del progetto – dice il presidente provinciale di U.S. Acli Sandro Tortella – è quello di coniugare la valorizzazione e la consapevolezza del patrimonio museale con la promozione dell’attività fisica”. Il progetto si sviluppa dal proposito di promuovere una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza verso la partecipazione culturale.

Il progetto “Camminata dei musei” è stato avviato nel 2015 ed in 8 anni di attività ha fatto registrare più di 2600 presenze in 68 appuntamenti che hanno coinvolto strutture museali di diverse dimensioni e di tante città. Per conoscere le date dei prossimi appuntamenti si può visitare il sito.