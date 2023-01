CUPRA MARITTIMA – Segue la nota del Sindaco Alessio Piersimoni:

«Tante iniziative da parte dell’AVIS Comunale CUPRA Marittima.

Ringrazio il Presidente, i membri del direttivo e tutti i donatori dell’Avis comunale per il fondamentale contributo che danno donando se stessi…

Il 25 gennaio alle 17:00, in sala Consiliare, un importante appuntamento rivolto in particolar modo ai giovani per una “guida consapevole”, durante il quale si parlerà di primo soccorso e trasfusione (l’evento si ripeterà anche il 22 marzo e il 24 maggio).

Tra le iniziative fatte, il 7 gennaio l’Avis ha offerto il bellissimo concerto preso la Chiesa San Basso».