Medical San raddoppia: nuovo punto vendita in via della Liberazione

La storica sanitaria sambenedettese apre un nuovo punto vendita, in via della Liberazione 53, sulla statale di San Benedetto. Domenica 16 ottobre, dalle 17, si festeggia! Per informazioni rivolgersi ai numeri 0735 84587 (sede via Cividale) o 0735 432587 (sede via Liberazione)

di Redazione