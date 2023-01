GROTTAMMARE – Partita la realizzazione della “Bici-Stazione”: la riqualificazione di piazza Stazione prosegue con i fondi regionali destinati alla mobilità intermodale. Segue la nota del Comune di Grottammare:

«Lavori in corso da ieri in Piazza Stazione, per completarne la riqualificazione iniziata nel 2021 e attrezzare l’area per accogliere la prima “Bici-Stazione” a Grottammare.

Il secondo stralcio è concentrato sul lato sud dell’area, dove da non molto tempo è stata istituita anche una fermata della linea urbana.

Prima di creare lo spazio di sosta per le biciclette e ammodernare lo stato dei luoghi, in linea con quanto già realizzato nel lato nord, le opere sono destinate a risolvere i problemi di dissesto della pavimentazione dei marciapiedi e a riorganizzare gli spazi di ritrovo e di vita collettiva del quartiere.

I lavori affidati la scorsa estate all’impresa Sato srl di Ascoli Piceno hanno ottenuto la copertura finanziaria della Regione Marche per il 70% del valore di progetto (100.000 €), nato per proseguire il miglioramento della mobilità sostenibile intermodale, incentivando l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso mezzi ecologici quali biciclette, treno e autobus.

I costi delle opere al netto del ribasso offerto dall’impresa ammontano a € 63.617,4 iva compresa, ai quali andranno ad aggiungersi quelli per le opere di finitura.

“È il sesto cantiere che riusciamo a far partire in questi mesi – fanno notare il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore ai Lavori pubblici, Manolo Olivieri – la sesta opera che si aggiunge, ovviamente, ad altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul territorio. Nel 2022, ci eravamo posti l’obiettivo di recuperare il tempo che l’emergenza sanitaria ci aveva sottratto e così stiamo procedendo giorno dopo giorno. Questo nuovo cantiere che riguarda la stazione di Grottammare non solo completerà il restyling dell’intera piazza ma soprattutto renderà ancora più evidenti e funzionali le connessioni tra i diversi mezzi di trasporto che si intersecano in quel luogo”».