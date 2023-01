PORTO SANT’ELPIDIO – La Polizia di Stato denuncia un uomo per atti persecutori. Segue la nota della Questura di Fermo:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si rappresenta che la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di atti persecutori (stalking) e porto di coltello di genere proibito.

I fatti risalgono ad alcuni giorni or sono, in tarda serata, e sono avvenuti in Porto Sant’Elpidio quando equipaggi della Squadra Volante della Questura intervenivano in seguito alla segnalazione di una donna che riferiva che un uomo si era presentato alla porta della sua abitazione ed era entrato in casa brandendo un grosso coltello da cucina, e si era messo alla ricerca di un paventato amante della stessa che si sarebbe dovuto trovare all’interno.

Gli agenti di Polizia rintracciavano l’aggressore proprio nel cortile dell’abitazione e dalle prime sue ammissioni, confrontate con quelle della vittima, riscontravano che i fatti segnalati erano effettivamente rispondenti al vero, ovvero l’uomo in argomento credendo, ma erroneamente, che all’interno della casa vi fosse l’amante della donna di cui era invaghito, aveva deciso di fare irruzione in casa e minacciarlo con il coltello.

L’arma, peraltro, un coltello di circa 30 cm., veniva rinvenuto dagli agenti di Polizia poco dopo in una siepe, grazie alle indicazioni dello stesso aggressore e veniva sottoposto a sequestro.

Ulteriori indagini permettevano di capire che era da alcuni mesi che il denunciato, un italiano di circa 60 anni, molestava la sua vittima attraverso numerose telefonate e messaggi sui social aventi spesso contenuti minacciosi ed effettuate anche in orari notturni. Le minacce telefoniche erano state rivolte in passato anche al marito della donna e convivente della stessa che al momento dei fatti non era presente in casa.

L’autore del gesto, peraltro già gravato da pregiudizi penali in materia di stupefacenti, veniva fatto allontanare dall’abitazione della vittima e denunciato per il reato di stalking e per il possesso del coltello».