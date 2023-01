SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riprendono gli allenamenti in casa rossoblu in vista della prossima gara contro Sutor Montegranaro, in programma per domenica 22 gennaio alle ore 18 presso il Palazzetto “B. Speca”. Di seguito le dichiarazioni di coach Alessandro Roncarolo.

Roncarolo: “Sutor Montegranaro, ha raccolto meno di quanto merita per la qualità dei giocatori e dello staff tecnico. Non sono in un buon momento per cui vengono da diverse sconfitte consecutive. Hanno delle individualità importanti, sono molto preparati dal punto vista tattico e della preparazione della partita. In casa cercheremo di fare una bella figura. Mercato? Siamo lieti di annunciare Nikita Shevchenko, nato ad Odessa. È un’ala piccola e può giocare anche guardia. Ha giocato gli Europei di under 19 con la nazionale ucraina poi per noti motivi non ha potuto proseguire la sua carriera in Ucraina. Lo scorso anno è stato nella seconda lega della Repubblica Ceca, si è messo in mostra sia con i senior che con l’Under 19. Speriamo riesca ad ambientarsi presto e che ci dia una grossa mano”.