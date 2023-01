MONTEPRANDONE – “O ti formi o ti fermi” questo il titolo del corso di formazione sulla sicurezza dei bambini in auto e in culla che si terrà il prossimo 29 gennaio, dalle 16 alle 19, al Centro Pacetti di Monteprandone.

Il corso organizzato da Dance with me, in collaborazione con la Asd Danzando sul Pentagramma, con il patrocinio del Comune di Monteprandone, è tenuto da SicurBaby, azienda con i maggiori esperti in Italia di sicurezza dei bambini in auto e in culla.

“L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è di dare alla comunità l’opportunità di formarsi per comprendere l’importanza dei sistemi di ritenuta per l’incolumità dei loro bambini, nostri giovani cittadini, aiutandoli a scegliere prodotti validi ed evitare acquisti di articoli inadatti e pericolosi che il mercato offre, mostrando loro quali sono le modalità corrette di montaggio e di regolazione dei seggiolini auto per far sì che assolvano al loro fine di proteggere da eventuali urti. L’altro obiettivo è di aiutare i genitori ad accompagnare correttamente i bambini nel sonno sicuro, evitando anche in questo caso acquisti potenzialmente pericolosi ed guidandoli nella scelta di culle a norma nel mercato del nuovo e dell’usato, secondo le aggiornate normative sulla sicurezza. In una parola: prevenzione”.

“Far conoscere le buone prassi e la giusta condotta da avere affinché i propri figli siano al sicuro nel proprio veicolo o in culla – dichiara il sindaco Sergio Loggi – è questo l’intento dell’iniziativa organizzata dalle associazioni locali che ringraziamo per portare sul territorio i maggiori esperti in tema di sicurezza in auto e in culla e per l’impegno su una questione di cui spesso non si è a conoscenza o si sottovaluta, quando invece utilizzare correttamente seggiolini o cinture di sicurezza è una garanzia di sicurezza in caso di incidenti”.

Sono invitati a partecipare come pediatri, ginecologi, ostetriche, educatori, rivenditori di prodotti per l'infanzia. Per informazioni e iscrizioni www.dance-withme.it oppure 3488245722 (Chiara).