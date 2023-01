SAN BENEDETTO DEL TRONTO –È andata in onda nella serata di ieri, lunedì 17 gennaio, l’ultima delle otto puntate della serie tv “Il Nostro Generale”, prodotta dalla Rai e trasmessa nel prime time di Rai 1, con ottimi risultati in termini di share, oltre che sulla piattaforma di streaming RaiPlay. La fiction racconta gli ultimi dieci anni di vita del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nei quali ha un ruolo decisivo la figura del sambenedettese Patrizio Peci, primo pentito delle Brigate Rosse a collaborare con lo Stato che, grazie alle informazioni che fornì al Generale, rese possibile l’individuazione del covo brigatista di via Fracchia a Genova e l’operazione che ne derivò. Nella trasposizione televisiva della vicenda, Peci è interpretato dall’attore romano Valerio Di Benedetto, al quale abbiamo chiesto di raccontarci in che modo sia riuscito a calarsi in una parte tanto controversa quanto affascinante della Storia recente di questo Paese:

Che strategia hai adottato per far tuo il personaggio Peci?

«Ho studiato tantissimo il personaggio, mi sono visto inizialmente tutte le interviste che ha fatto con Enzo Biagi, poi mi sono procurato la biografia di Peci “Io, l’Infame”, l’ho letta, sottolineata, poi ho ritrascritto le parti sottolineate suddividendole in capitoli: vita nelle BR, adolescenza, vita sentimentale, periodo in carcere e pentimento. Ho avuto l’occasione di intervistare sia Giordano Bruno Guerri, autore della stessa biografia edita da Mondadori, che mi ha in qualche modo raccontato quello che poteva essere l’atteggiamento, i modi di fare di Peci poiché era un po’ ciò che mancava nel libro. Ho inoltre intervistato a lungo Luigi Maria Perotti, autore di due documentari sui fratelli Peci, e ho avuto infine l’occasione – di nuovo tramite Luigi Maria – di parlare con Nazzareno Torquati (ex assessore del Comune di San Benedetto, ndr), una persona che conosceva Peci prima che partisse nelle BR e che stava con lui nelle azioni giovanili di San Benedetto. Ho avuto occasione di fare ciò durante le vacanze estive che ho trascorso, prima dell’inizio delle riprese, proprio a San Benedetto: ho approfittato di queste due settimane di mare per affinare un po’ la parlata marchigiana e lavorare sul testo. Non ho forzato troppo l’inflessione: dalle interviste con Enzo Biagi, Peci non sembra avere un accento così marcato».

Che idea ti sei fatto, invece, dell’uomo Patrizio Peci?

«Ho cercato di non giudicare mai l’uomo Patrizio Peci in base alle scelte fatte, proprio per evitare di sentirlo lontano, anzi per avvicinarlo umanamente ed emotivamente a me. L’idea che mi sono fatto di lui è quella di una persona che, in qualche modo, iniziò a partecipare a questi movimenti più per evasione, ricerca di avventura che altro. È un po’ quel che mi ha detto anche Giordano Bruno Guerri. Ho lavorato su questo per avvicinarlo a me: pur non condividendo alcune scelte, capisco il suo approccio. Il mestiere che faccio, infatti, che mi porta a cercare sempre un’avventura differente nei personaggi che interpreto, nelle storie che racconto. Ciò che può farti provare l’interpretazione di un brigatista, poi di un assassino, oppure, magari, di una persona priva di ideali… Lo spettro dei possibili personaggi, quando fai questo lavoro, è una ricerca dell’avventura che ho sentito molto mia».

Conoscevi San Benedetto e la Riviera delle Palme prima di accettare questo ruolo?

«A San Benedetto ero già stato una volta, per un giorno soltanto, anni fa in occasione di un Festival di serie tv. In sostanza, per me era una prima volta: mi sono trovato molto bene, il mare è bello e il posto è accessibile e molto vivibile. È stata un’estate molto tranquilla, consiglio questo posto rispetto a località molto più disordinate e caotiche, in cui la vacanza diventa stressante».

Nella tua giovane carriera hai avuto modo di approcciarti a diverse modalità espressive, web compreso. Tra cinema, serialità e teatro c’è un mondo in cui ti senti più a tuo agio?

«Cinema, TV e teatro sono realtà che ti lasciano qualcosa di differente addosso e ti permette di esplorare storie e linguaggi differenti. Tuttavia, quando mi viene data la possibilità di interpretare un personaggio che ha dietro uno studio forte e un vero lavoro dietro, mi sento a mio agio in ogni contesto. Mi piace far mio il personaggio, costruirmi una gabbia all’interno della quale muovermi, permettendomi di avere dei parametri con cui confrontarmi. Io, come “quantità di ore di volo” addosso, ho più teatro che cinema o serialità: per una questione di mera esperienza, mi sento ancor più a mio agio in quel mondo».