SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il programma di Rai Radio1 “Che giorno è” ha fatto tappa a San Benedetto del Tronto presso la libreria indipendente Libri ed Eventi di Mimmo Minuto, che ha rilasciato un’intervista sulla sua lunga attività di libraio e organizzatore di eventi.

Mimmo Minuto ha ricordato il lontano 1974, quando decise di aprire, al centro di San Benedetto del Tronto, la libreria La Bibliofila, chiusa soltanto nel 2020, quando ha riaperto in un altro locale, sempre al centro, la Libri ed Eventi, cui ha dato questo nome perché, oltre a vendere libri, propone eventi letterari. Tanto per fare una stima, Mimmo Minuto ha precisato di aver organizzato ad oggi circa 1550 presentazioni di libri tra le Marche e l’Abruzzo con quasi 1300 ospiti, primo fra tutti, nel 1981, Piero Angela.

La sua passione per i libri risale a molti anni fa, passione che ha continuato a coltivare con impegno e dedizione. E’ iniziata a partire dall’ incontro con Valentino Bompiani la sua attività di direttore commerciale di tutta la rateale della casa editrice finché, un anno dopo, è diventato direttore vendite della Bompiani. Ora mantiene i contatti con case editrici e autori con cui ha instaurato splendidi rapporti di collaborazione, oltre che di amicizia.

In base alla propria esperienza di libraio e appassionato di libri, Mimmo Minuto ha, inoltre, raccontato che cosa amano leggere di più i giovani rivelando che, dopo una diminuzione di interesse per i classici, la pandemia ha riaperto la strada ai classici: tra gli stranieri il più letto è Fedor Dostoevskji, mentre tra gli italiani Italo Calvino e Giuseppe Ungaretti. Per finire, Mimmo Minuto ha ricordato tutte le attività che porta avanti attraverso la Libri ed Eventi: “portiamo autori nelle scuole, da otto anni ospitiamo i 5 finalisti del premio Strega in una tappa del tour e organizziamo tre premi letterari: alla giovane promessa della letteratura italiana, all’editor e alla casa editrice“.