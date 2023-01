SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta lunedì 16 Gennaio la Commissione Bilancio alla quale è stato presentato lo scostamento del previsionale 2023 della CIIP.

“Il bilancio previsionale prevede un utile di 3,8 milioni Euro ed investimenti per 36 milioni, ricavi per 61 milioni e costi operativi per 42 milioni” ad esporre il bilancio è il direttore amministrativo della CIIP Cesare Orsini “Il piano economico dell’ambito prevedeva un utile di 7,9 milioni, questo bilancio previsionale invece ne prevede 3,8 milioni, per una maggiore valorrizzazione dei costi operataivi perchè pernsavamo ad una regressione del costo dell’energia elettrica che nel periodo 2023-2024 rimane al di sopra dei 300 Euro al Megwattora, quindi il costo indelle’energia elettrica incide per 12 milioni anzichè i 10 previsti nel piano d’ambito. L’altro fattore è la gestione dei costi della crisi Idrica, perchè anche lì immaginavamo un inverno che ad oggi non ci da nessuna speranza di miglioramento dal punto di vista delle sorgenti”

La crisi Idrica è cominciata con il terremoto del 2016 e ha comportato un progressivo impoverimento delle sorgenti comportando un costo di 16,8 milioni negli ultimi 6 anni. E’ stato chiesto un mutuo di 50 milioni per coprire i costi e gli investimenti per calmierare le tariffe spalmando la spesa in 20 anni.