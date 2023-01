SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Parte martedì 17 gennaio, alle ore 20,45, al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, con lo spettacolo “No, non rimpiango nulla”, la V edizione della rassegna letteraria e musicale In Art, a cura dell’associazione culturale Rinascenza, con la direzione artistica di Annalisa Frontalini.

Ad aprire la serata, introdotta dall’ editrice e poeta Valeria Di Felice, sarà Laura Margherita Di Marco, che porterà in scena “Rosetta Malaspina ovvero da un punto dell’eternità”, Lo spettacolo è ispirato alla storia vera di una donna e poetessa calabrese che prova a resistere e reagire alla sottocultura dominante nella Calabria degli anni ’50, e che da tutti viene considerata, semplicemente, pazza. Rosetta Malaspina costruisce e racconta, attraverso il linguaggio della poesia, la sua personalissima visione della realtà che per tutti diventa, però, follia. L’unico modo che ha per sopravvivere è quello di costruirsi un altro mondo, piccolo quanto una stanza. Con la poesia gioca come su un’altalena che la fa volare e divertire per poi ritornare nel tempo in cui vive, con la rabbia di chi urla al vento i pensieri di una profonda solitudine. A portare in scena il personaggio di Rosetta è l’attrice Laura Margherita Di Marco, che ha realmente conosciuto la donna nel piccolo paese di Caulonia, raccogliendone la commovente testimonianza. Lo spettacolo è accompagnato dal libro Rosetta Malaspina ovvero da un punto dell’eternità – storia di uno spettacolo, scritto per raccontare la genesi e la storia dello spettacolo.

Laura Margherita Di Marco è sia attrice che organizzatrice e docente teatrale per bambini e adulti. Laureata al DAMS –Teatro, ha iniziato la sua attività teatrale nel 1997, fondando, nel 2009, la Compagnia dei Merli Bianchi, che dirige nel ruolo di drammaturga, attrice, docente teatrale e direttrice artistica. È formatrice, inoltre, in progetti in rete con varie associazioni che si occupano di disabilità fisiche e mentali, diritti umani, memoria attiva e impegno civile e referente per l’Abruzzo dell’associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato di Cinisi (PA) con il progetto culturale e artistico “I Fiori della Memoria”. Oltre a “Rosetta Malaspina ovvero da un punto dell’eternità – Storia di uno spettacolo” (2022), ha pubblicato per la Arsenio edizioni il libro di poesie “Dove nasconde gli occhi il cielo?” (2019) e il catalogo d’arte di Pino Manzella “Poeti scrittori ed altre creature inutili” (2020).

A seguire, alle ore 22, il concerto “Luna in Ariete” di Ilaria Pilar Patassini, accompagnata da Antonio Ragosta alla chitarra. La cantante porta da sempre avanti in modalità parallela le sue attività di cantautrice e interprete, negli ultimi anni ha pubblicato, infatti, un disco live (“Ilaria y el mar”) dedicato per lo più al tango e recentemente ha collaborato con il direttore d’orchestra Geoff Westley nei progetti “De Andrè Sinfonico” e “Sulle Tracce della Nouvelle Vague” dedicato alla canzone francese. Proprio in virtù di questo passaporto musicale plurimo e del contesto della serata, Ilaria avrà il piacere di dedicare una parte del suo concerto ad alcune celebri canzoni cantate dalla Piaf.

Ilaria Pilar Patassini è cantante, interprete, cantautrice; nel suo mondo musicale convergono canzone d’autore, musica classica, worldmusic e jazz. Ha al suo attivo cinque dischi a suo nome ( Ilaria y el mar, 2021; Luna in Ariete, 2019; L’amore è dove vivo, 2015; Sartoria Italiana Fuori Catalogo, 2011; Femminile Singolare, 2007 ) e, parallelamente alla sua attività di cantautrice, porta avanti importanti progetti da interprete, collaborando con il bandoneonista Daniele di Bonaventura, lo scrittore Antonio Iovane, il pianista Roberto Tarenzi e il direttore d’orchestra Geoff Westley, con cui ha lavorato ai progetti “De Andrè Sinfonico” e “Sulle Tracce della Nouvelle Vague“, dedicato alla canzone francese. Docente di interpretazione all’Accademia di alta formazione Officina Pasolini di Roma e alla Polifonica Santa Cecilia di Sassari, collabora con la Rete2 della Radio Svizzera Italiana come autrice, speaker e cantante. Hanno scritto con lei o per lei Bungaro, Joe Barbieri, Mauro Ermanno Giovanardi, Sandro Luporini, Alessio Bonomo, lo scrittore Fabio Stassi. Attualmente sta lavorando al suo nuovo album di inediti.

Antonio Ragosta è musicista polistrumentista. Diplomato all’UM “Università della musica” di Roma e in scrittura e arrangiamento per organici jazz presso il Conservatorio di Frosinone, si è laureato in jazz presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Il suo percorso artistico da solista è centrato sull’attività compositiva confluita nei lavori discografici “Il mare e l’incanto a Roma est”, “Dall’infinito al mondo”e “Natural light”. Chitarrista versatile ed eclettico, vanta tra le sue collaborazioni Teresa De Sio, Pilar, Alessio Bonomo, Sandro Joyeux, Gigliola Cinquetti, Pape Siriman Kanoutè, Paolo Damiani, i cantautori Gerardo Casiello e Paolo Zanardi e gli attori Moni Ovadia e Alessandro Haber.

