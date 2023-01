Tutto pronto per una nuova puntata di Scienziati nel Pallone, in programma questa sera alle ore 19: in studio, come sempre, i nostri Scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto affronteranno i temi più importanti della settimana. Si parlerà delle sconfitte di Samb e Porto d’Ascoli, della situazione post-dimissioni di Alfonsi e Visi ma non solo. Conduce Antonio Di Salvatore.

L’ospite della trasmissione, in collegamento Zoom, sarà il direttore sportivo della Pistoiese Gianni Rosati.