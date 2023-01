Verso Samb Basket-Bramante Pesaro, coach Roncarolo: “Pronti per lottare e concludere al meglio la stagione”

L'allenatore rossoblu aggiunge: "Cercheremo di far crescere i nostri atleti per la prossima stagione e siamo attivi sul mercato per prendere dei giocatori che vogliono mettersi in discussione"

di Valerio Fagioli