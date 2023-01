VALLE CASTELLANA (TE) – Nel corso della mattinata i Vigili del Fuoco del Comando di Teramo hanno effettuato un intervento per il recupero di una Fiat Punto a San Giacomo di Valle Castellana. La sera precedente il ragazzo che si trovava alla guida del veicolo aveva perso il controllo del mezzo in corrispondenza di una curva nelle vicinanze del parcheggio degli impianti di risalita. Il veicolo, dopo essere scivolato sul ghiaccio, terminava fuori strada e scendeva lungo la ripida scarpata per pochi metri, fermandosi contro alcuni alberi. Il conducente usciva illeso dall’incidente. Viste le proibitive condizioni della strada e considerato che il veicolo era in sicurezza, i Pompieri rimandavano l’intervento alla giornata di oggi, quando hanno provveduto a rimettere l’auto in strada con l’impiego dell’autogrù inviata sul luogo dell’intervento dal Comando di Ascoli Piceno, vista la momentanea indisponibilità di quella di Teramo.