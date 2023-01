GENZANO DI ROMA –Le dichiarazioni di Sante Alfonsi, tecnico rossoblù, al termine di Cynthialbalonga-Samb, partita terminata con il punteggio di 3-0 per i laziali: «Io e Stefano (Visi, ndr) abbiamo parlato anche col Presidente: se il problema siamo noi, abbiamo dato le dimissioni. Lui ha detto che ci penserà e ci risentiremo domani. Non si possono fare prestazioni del genere. La squadra vista oggi non segue le nostre indicazioni. Ho parlato anche con i giocatori, qualcosa c’è che non va. È giusto rassegnare le dimissioni, ma i nostri rapporti con i ragazzi sono ottimi e loro ci sono rimasti male. Abbiamo parlato tanto questa settimana, dopo la partita di domenica scorsa. Abbiamo parlato anche ieri, stamattina, ma non si può poi entrare in campo e fare quello che abbiamo visto oggi. Non è facile, siamo in un ambiente non facile. Rimborsi? Prestazioni del genere non si fanno per colpa dei rimborsi: non sono giustificabili. Puoi anche non prendere soldi, ma neanche una squadra di Terza Categoria può avere un approccio del genere. Non si può giocare a pallone in questo modo, quindi se la colpa è nostra andiamo via. Noi vogliamo bene alla Samb, non stiamo qui per i soldi o per il lavoro: noi amiamo la Samb, speravamo di poter far bene per la Samb. Qualche errore lo staremo commettendo, sia noi che la squadra e pensiamo che sia giusto così. La partita è frutto degli episodi: dopo un minuto, su fallo laterale Guerrieri s’è fatto male. Sono tutti episodi, ma la verità è che abbiamo perso 3-0: loro hanno fatto tre gol con tre tiri di cui uno su rigore. Chiediamo scusa ai tifosi, per la prestazione e per quel che sta succedendo alla Samb. Feliz sostituito dopo mezz’ora? Cambio tattico, non ha approcciato bene la partita: ci siamo messi 4-2-3-1 con Torromino a tenere palla. La testa adesso è completamente bloccata, non c’è stata reazione. Avremmo dovuto fare un altro tipo di partita. Stamattina eravamo carichi, dopo il gol subito la squadra è morta. Noi dobbiamo lavorare per vincere la partita la domenica. Se la squadra è quella vista oggi, è evidente che non segua le nostre direttive».

Riportiamo anche le parole di David D’Antoni, tecnico dei padroni di casa: «Noi abbiamo fatto una partita importante, siamo riusciti ad indirizzarla nel primo tempo ed è normale che la partita sia diventata difficile, quando sei sotto di tre gol dopo un tempo. Borrelli lo conosciamo, è un giocatore bravo, che ha grandi doti e per certi versi sta sorprendendo anche noi, sotto l’aspetto fisico. Oggi ha avuto la bravura di riuscire a fare gol, è una cosa su cui contavamo molto. Siamo felici del suo percorso qua».