NOTE: Stadio Comunale “Bruno Abbatini”, Genzano di Roma, 10°C. Presenti allo stadio l’ex Presidente della Samb, Franco Fedeli e il figlio Andrea.

Per seguire la partita, cliccare su questo link

ANGOLI: 0-2

AMMONITI: Maccari (C) 30′ pt

ESPULSI:

MARCATORI: Borrelli (C) 3′ pt, Maccari (C) 24′ pt

FORMAZIONI

CYNTHIALBALONGA CALCIO: Santilli, Redondi, Petti, Fontana, Buono, Pietrantonio, Sivilla, De Angelis Durante, Cappai, Borrelli, Maccari

A disposizione: Vilardi, Sbardella, Fiorini, Caselli, Della Vecchia, Del Canuto, Mirimich, Giacobbe, Secli

Allenatore: David D’Antoni

AS SAMBENEDETTESE: Guerrieri, Viscardi, Conson, Agostinone, Boti, Feliz, Angiulli, Marras, Proia, Vita, Cardella

A disposizione: Berti, Murati, Lulli, Zaffagnini, Amato, Luzzetti, Tassi, Del Moro

Allenatore: Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita

3′ GOL DEL CYNTHIALBALONGA. Ha segnato Borrelli.

7′ Fallo di Feliz, mentre c’è Guerrieri a terra. Il portiere ex Lazio è infortunato e dovrà uscire per far spazio a Berti

12′ Proia conquista un calcio di punizione

13′ Batte Angiulli, pallone respinto da Cappai ma il capitano conquista un altro piazzato

14′ Corner per la Samb, errore del portiere Santilli

15′ Rimessa a poca distanza dalla bandierina per i rossoblù

17′ Errore di Boti, pallone di nuovo gestito dai padroni di casa

18′ Cross di Sivilla che termina sul fondo, riparte la Samb

19′ Fallo del numero 9 laziale ai danni di Marras, punizione per i rossoblù

20′ Cardella atterrato da Fontana, altra punizione per la Samb

21′ Guizzo di Vita, Proia ci prova, Fontana ribatte: rimessa per la Samb

22′ Punizione per i rossoblù, Angiulli crossa in mezzo, tiro di Viscardi e palla sul fondo

23′ RIGORE PER IL CYNTHIALBALONGA. Fallo di Boti su Maccari

24′ RADDOPPIO DEL CYNTHIALBALONGA. Cappai incrocia e batte Berti

25′ Fallo subito da Angiulli, punizione

27′ Cambio in vista per Alfonsi, pronto ad entrare Torromino: fuori Feliz

28′ Rimessa laterale per i padroni di casa

29′ Proia subisce fallo, ammonito Maccari

31′ Lancio in profondità, fermato per fuorigioco Cappai

32′ Marras prova la giocata per Cardella, fermato

34′ Marras ferma Petti, rimessa laterale