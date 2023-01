NOTE: Stadio Comunale “Bruno Abbatini”, Genzano di Roma, 10°C. Terreno di gioco in buone condizioni. Presenti allo stadio l’ex Presidente della Samb, Franco Fedeli e il figlio Andrea.

ANGOLI: 2-6

AMMONITI: Maccari (C) 30′ pt, Vita (S) 42′ pt, Petti (C) 8′ st, Proia (S) 11′ st

ESPULSI:

MARCATORI: Borrelli (C) 3′ pt, Maccari (C) 24′ pt, Pietrantonio (C) 36′ pt

FORMAZIONI

CYNTHIALBALONGA CALCIO: Santilli, Redondi, Petti, Fontana, Buono, Pietrantonio, Sivilla, De Angelis Durante, Cappai, Borrelli, Maccari

A disposizione: Vilardi, Sbardella, Fiorini, Caselli, Della Vecchia, Del Canuto, Mirimich, Giacobbe, Secli

Allenatore: David D’Antoni

AS SAMBENEDETTESE: Guerrieri, Viscardi, Conson, Agostinone, Boti, Feliz, Angiulli, Marras, Proia, Vita, Cardella

A disposizione: Berti, Murati, Lulli, Zaffagnini, Amato, Luzzetti, Tassi, Del Moro

Allenatore: Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita

3′ GOL DEL CYNTHIALBALONGA. Ha segnato Borrelli.

7′ Fallo di Feliz, mentre c’è Guerrieri a terra. Il portiere ex Lazio è infortunato e dovrà uscire per far spazio a Berti

12′ Proia conquista un calcio di punizione

13′ Batte Angiulli, pallone respinto da Cappai ma il capitano conquista un altro piazzato

14′ Corner per la Samb, errore del portiere Santilli

15′ Rimessa a poca distanza dalla bandierina per i rossoblù

17′ Errore di Boti, pallone di nuovo gestito dai padroni di casa

18′ Cross di Sivilla che termina sul fondo, riparte la Samb

19′ Fallo del numero 9 laziale ai danni di Marras, punizione per i rossoblù

20′ Cardella atterrato da Fontana, altra punizione per la Samb

21′ Guizzo di Vita, Proia ci prova, Fontana ribatte: rimessa per la Samb

22′ Punizione per i rossoblù, Angiulli crossa in mezzo, tiro di Viscardi e palla sul fondo

23′ RIGORE PER IL CYNTHIALBALONGA. Fallo di Boti su Maccari

24′ RADDOPPIO DEL CYNTHIALBALONGA. Cappai incrocia e batte Berti

25′ Fallo subito da Angiulli, punizione

27′ Cambio in vista per Alfonsi, pronto ad entrare Torromino: fuori Feliz

28′ Rimessa laterale per i padroni di casa

29′ Proia subisce fallo, ammonito Maccari

31′ Lancio in profondità, fermato per fuorigioco Cappai

32′ Marras prova la giocata per Cardella, fermato

34′ Marras ferma Petti, rimessa laterale

36′ TERZO GOL DEL CYNTHIALBALONGA. Pietrantonio si è ritrovato solo sulla fascia, ha incrociato di sinistro e ha pescato il sette

39′ Marras prova a entrare in area ma non riesce a controllare la progressione e perde palla. Ancora zero tiri in porta per la Samb

40′ Il primo tiro in porta arriva adesso: destro di Vita, parata di Santilli

41′ Proia subisce fallo in area, proteste dei rossoblù ma per l’arbitro è solo corner

42′ Fallo di Cardella su Buono, punizione per i padroni di casa

42′ Fallo di Vita su Buono, il numero 11 viene ammonito

45′ Errore di Vita, ripartono i padroni di casa. Nel frattempo l’arbitro assegna 3 minuti di recupero

45+1′ Lancio sbagliato da Santilli, possesso palla Samb

45+2′ Maccari fermato da Agostinone, rimessa Samb

45+3′ Corner per i rossoblù. Tiro di Angiulli, parata di Santilli

45+3′ Finisce qui un disastroso primo tempo della Samb: il parziale è di 3-0 per i laziali

SECONDO TEMPO

1′ Riprende il match

2′ Salvataggio di Angiulli che argina un’azione pericolosa

4′ Fallo di Proia su Borrelli, punizione per i padroni di casa

6′ Cross sbagliato da Viscardi, pallone che torna in possesso del portiere Santilli

8′ Marras viene atterrato nei pressi dell’area di rigore, calcio di punizione per i rossoblù. Ammonito Petti

9′ Va al tiro Cardella, pallone ribattuto da Cappai

10′ Attacca la Samb, cross respinto da Maccari

11′ Ammonito Proia per reazione proprio su Maccari

13′ Ripartenza pregevole del Cynthialbalonga, i padroni di casa si guadagnano un corner

15′ La Samb riparte da Berti

16′ Proia subisce fallo e si guadagna un calcio di punizione

17′ Boti sbaglia la rimessa, cambio fallo e possesso dei padroni di casa

19′ Cynthialbalonga in avanti, la conclusione si spegne però lentamente sul fondo

21′ Incursione offensiva dei padroni di casa, Conson mette ordine

22′ Occasione Samb con Proia! Pallone che finisce però molto distante dalla porta di Santilli

25′ Viscardi prova il sinistro: deviato. Pallone in fallo laterale

26′ Fallo di Vita su Fontana, punizione per i padroni di casa

27′ Per la Samb è pronto a entrare il nuovo acquisto Amato. Il classe 2004 prende il posto di Proia. Per il Cynthialbalonga entra Giacobbe al posto di Buono

27′ Cappai atterrato da Agostinone, punizione per il Cynthialbalonga. Cambio per i rossoblù, esce Vita ed entra Del Moro

30′ Borrelli prova il destro: il veterano sfiora la doppietta personale

32′ Altra azione sconclusionata da parte della squadra di Alfonsi, pallone che finisce sul fondo

33′ Torromino crossa a pescare Marras: il numero 20 segna, ma commettendo fallo. Punizione per i padroni di casa

36′ Fallo di Cardella ai danni di De Angelis, punizione per i laziali. Cambio di Alfonsi, entra Zaffagnini al posto di Boti

38′ Escono Cappai – al suo posto Sbardella – e Maccari – al suo posto Del Canuto

40′ Rinvio di Santilli, la Samb recupera il pallone ma non concretizza l’azione offensiva

42′ Del Moro prova la girata, pallone che finisce sul fondo

44′ Sono 4 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro

45′ Cardella atterrato in area, non c’è fallo per il direttore di gara. Nel frattempo tra i padroni di casa escono De Angelis per Caselli e Sivilla per Della Vecchia

45+ 1′ Destro di Caselli, pallone sul fondo

45+4′ Triplice fischio dell’arbitro, finisce 3-0 allo Stadio Abbatini. Brutta prestazione degli uomini di Sante Alfonsi