SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per Porto d’Ascoli-Roma City.

NOTE

Giornata di sole. Campo in discrete condizioni. Padroni di casa in maglia bianco celeste, ospiti in casacca blu con inserti arancioni.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa, Passalacqua (80′ Pasqualini), Sensi, Verdesi (02, 75′ Sowe), Rossi (87’D’Alessandro), Napolano, Battista (75’Buonavoglia ’01), Zoboletti (05), Evangelisti (03, 65’Parolisi), Rovinelli (02), Spagna. All. Davide Ciampelli. A disp. Finori, Petrini, Clerici, Fratini.

ROMA CITY (4-4-2): Opara, Diouane (03), Iacoponi, Ferrante, Ricci (01), Mercanti (04), Rasi, Frulla (90’Manoni), Meo (01), Raffini, Mancino (03 89’Rea). All. Francesco Statuto. A disp. Barone, Diakhite, Caracciolo, Toskic, Franco, Idemudia, Corvaglia.

ANGOLI

3-1

AMMONITI

Diouane (R) Rasi (P)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

7′ Prima palla gol per il Roma City dopo una prima fase di studio: cross di Rasi da sinistra, Rovinelli non riesce a liberare e Raffini calcia di sinistro. Chiusura provvidenziale di Sensi.

11′ Napolano scalda i guantoni di Opara. Destro dai 20 metri del capitano, si rifugia in angolo il portiere camerunense.

16′ Gran palla di Zoboletti sul taglio di Spagna, il suo cross però non trova Napolano a centro area.

18′ Contatto Ferrante-Napolano a centro area, col giocatore orange che stava per battere a rete. Tutto regolare per l’arbitro.

21′ Bel dribbling di Verdesi su Rasi, che lo strattona. Calcio di punizione dai 35 metri per il Pda.

22′ Napolano crossa sul secondo palo ma la palla è troppo lunga per Sensi.

25′ PASSLACQUA SALVA SULLA LINEA: occasione monumentale del Roma City. Disimpegno sbagliato dei padroni di casa, Raffini salta Testa, Mancino si trova con la porta spalancata ma incredibilmente Passalacqua riesce a salvare sulla linea mettendo in angolo in scivolata.

26′ Ammonito Diouane per fallo di frustrazione su Rossi, Roma City ancora scosso per l’occasione d’oro non sfruttata.

28′ Cross di Passalacqua, chiuso da Ferrante.

33′ Va giù Raffini al limite dell’area, non c’è nulla secondo Ravara di Valdarno che sta lasciando correre molto il gioco.

38′ Spagna ingaggia l’1 vs 1 con Iacoponi, lo salta e si prende il fondo, palla in mezzo e calcio d’angolo per gli orange.

39′ Sul corner fischiato fallo in attacco ai danni del Porto.

40′ RICCI SALVA TUTTO: mega occasione per il Porto d’Ascoli con Napolano lanciato a rete, tocco di punta del capitano per anticipare l’uscita di Opara, ma mentre la palla scivola lenta verso la linea di porta Ricci riesce a spazzarla lonatano.

41′ Giallo anche per Rasi dopo un’entrata dura su Verdesi.

44′ Tiro di Ferrante respinto da Rovinelli, colpito proprio lì dove fa più male.

45′ Battista lancia Passalacqua sulla sua verticale, ma la palla scivola sul fondo.

45’+1′ Finisce qui il primo tempo. Una grande occasione per parte, ma ancora niente reti.

SECONDO TEMPO

46′ Pronti via subito punizione per il Roma City dall’out di destra. Frulla va al centro ma Evangelisti libera.

47′ Lancio di Sensi a cercare Battista, blocca Opara.

50′ Altra sventagliata di Sensi per Battista, fischiato un fuorigioco molto dubbio. Cerca spesso questa giocata il Pda.

52′ Tiro di Evangelisti alto di un nulla. Bella trama del Pda, che manda al tiro il giovane ’03 dal limite.

55′ Punizione guadagnata da Napolano, 35 metri. Lo stesso capitano si incarica della battuta, palla che scende ma non abbastanza.

58′ Napolano lancia Battista in profondità, la palla è giusta ma l’11 scivola e la sfera esce sul fondo.

65′ GOL DEL ROMA CITY: gran giocata di Iacoponi che spacca in due la difesa del Pda con una percussione solitaria, apertura perfetta a destra per Meo che mette al centro forte e teso per Raffini che deve solo spingerla in porta. 0-1.

70′ Iacoponi trattiene Spagna lanciato a rete, solo ammonizione per l’ex Parma perchè non era ultimo uomo.

71′ Calcia Napolano ma la sfera termina sull’esterno della rete.

75′ Ecco le contromosse di Ciampelli: pronti Sowe e Buonavoglia per Battista e Verdesi.

80′ Traversone di Buonavoglia, Opara blocca.

81′ Fuori Passalacqua per Pasqualini.

82′ Angolo Pda: Napolano mette sul primo palo per Rossi che tenta una clamorosa girata di tacco al volo, palla sul fondo.

83′ Punizione per il Porto dalla trequarti, Napolano va in mezzo ma la difesa libera.

84′ Forcing finale del Porto d’Ascoli, tutto dietro il Roma City che prova a perdere tempo ad ogni occasione.

85′ Fallo su D’Alessandro, appena entrato. Punizione dalla trequarti per i padroni di casa.

89′ Rasi prova a chiuderla col mancino dal limite. Testa blocca.

90′ Napolano mette in mezzo, ma Opara la tiene in presa alta.

90′ GRAN BOTTA DI ROVINELLI: destro fortissimo da 30 metri largo di un nulla.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

90+3′ Zoboletti crossa al centro, ancora Opara in presa alta.

90+5′ Finisce qui, basta il gol di Raffini per decidere il match.