CORRIDONIA – Controlli dei Carabinieri, arrestate due persone, tre persone denunciate per tentato furto e quattro persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica. Segue la nota dell’Arma:

«Controlli a tutto campo da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Macerata e della stazione di Corridonia i militari dell’Arma di Corridonia hanno proceduto a dare esecuzione ad due ordini di carcerazione. Uno nei confronti di un cittadino di anni 48, italiano, originario di Tolentino, pluripregiudicato, essendo stato condannato in via definitiva alle reclusione di anni 7 e mesi 4 per 5 truffe e due appropriazioni indebite. L’uomo è stato associato alla casa di reclusione di Fermo. Sempre i Carabinieri di Corridonia hanno dato esecuzione a un decreto di revoca degli arresti domiciliari e ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di una giovane donna, italiana di anni 26, tossicodipendente, poiché la stessa, pur detenuta agli arresti domiciliari è stata più volte tratta in arresto per evasione. La donna è stata associata alla casa di reclusione di Pesaro. I militari della sezione operativa del NORM, a seguito dei servizi notturni al fine di prevenire e reprimere il crescente fenomeno di furti in abitazioni e locali pubblici, hanno fermato nottetempo tre uomini, tutti italiani, residenti nelle province di Macerata e Ancona, nel mentre stavano tentando il furto ai danni di un ristorante sito nella città di Macerata. I militari della Sezione Radiomobile del NORM durante i controlli alla circolazione stradale hanno ritirato 4 patenti di guida, poiché le persone controllate erano alla guida in stato di ebrezza alcolica con un tasso superiore a 0.80, procedendo contestualmente alla denuncia alla Procura della Repubblica di Macerata e alla segnalazione alla Prefettura di Macerata per la sospensione della patente di guida».