SAN BENEDETTO DEL TRONTO –Incidente in via Sgambati, parallela di Viale dello Sport: un’utilitaria si è schiantata contro un muro di cinta. L’impatto si è verificato questa mattina, alle 7 circa, all’altezza del Campo Europa: ingenti i danni riportati dalla vettura. Ferito in modo lieve il conducente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di San Benedetto, per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente e gli agenti della Polizia Stradale.