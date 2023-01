ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Di Salvatore (1′ st Iovannisci), Fabi Cannella (9′ st Pietropaolo G.), Veccia, Piunti, Delli Compagni (21′ st Di Luca), D’Intino (1′ st Travaglia), Tedeschi, Galli, Pietropaolo A., D’Angelo (21′ st Picciola).

A disposizione: Filipponi, Russi, Fares, De Cesaris. Allenatore Salvatore Fusco

CLUENTINA: Amico, Brandi, Giaconi (25′ st Scoccia), Marcantoni, Menghini, Squarcia, Mongiello (21′ st Gianfelici), Trobbiani, Guermandi (39′ st Tomassini), Mancini (25′ st Brunori), Monserrat (34′ st Salvatico).

A disposizione: Scoppa, Montecchiari, Catinari, Rogani. Allenatore Pietro Canesin

MARTINSICURO – Dopo una settimana difficilissima tra infortuni e giocatori ammalati, tra cui Liberati, arriva un Ko casalingo per l’Atletico Centobuchi che al “Tommolini” viene sconfitto dalla Cluentina per 0-2.

Il primo squillo della gara è degli ospiti al 15′ pt con Monserrat che prova il destro da fuori area ma il pallone esce al lato di poco dalla porta di Beni. Al 34′ pt arriva il vantaggio per i biancorossi: inserimento di Guermandi alla spalle della difesa di casa che riceve e trova sul secondo palo Monserrat. A pochi passi dalla porta l’11 insacca in rete portando il risultato sullo 0-1. La formazione di Fusco, però, prova a reagire: incursione di Fabi Cannella sulla sinistra che se ne va in area e mette il pallone in mezzo, Amico smanaccia e sulla respinta Di Salvatore, in posizione defilata, calcia sull’esterno della rete.

Nel secondo tempo la formazione di Canesin prova a difendere e a sfruttare le ripartenze. I biancazzurri dal loro canto provano a cercare il pareggio: al 29′ st angolo dalla destra battuto al centro dell’area, il pallone finisce sul secondo palo dove Iovannisci prova la sforbiciata ma finisce alta sopra la traversa. Al 37′ st ancora Atletico Centobuchi: Picciola dalla sinistra pesca in area Galli che conclude verso la porta ma un grande intervento di Amico sventa il gol e pallone in angolo.

Al 41′ st raddoppio ospiti: lancio in profondità dalla difesa che scavalca la difesa di casa e Gianfelici si inserisce con il pallone in area superando Beni con il piattone, 0-2. Al 43′ st i biancazzurri provano ad accorciare le distanze: Galli pescato sulla destra da un lancio, entra in area e con il sinistro a giro sfiora il secondo palo. Nel finale altre due occasioni per la Cluentina: prima con Salvatico che posizionato in area calcia al lato e poi con Tomassini che dal limite prova il destro potente respinto da Beni in angolo.

Con questa sconfitta gli uomini di Fusco che rimangono a 23 punti.