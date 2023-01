SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole di Sante Alfonsi alla vigilia di Cynthialbalonga-Samb: «Non possiamo pensare agli altri: sappiamo che stiamo deludendo, dobbiamo cambiare nettamente marcia perché la partita di domenica scorsa è stata una parentesi che dev’essere chiusa in fretta. I ragazzi si devono rendere conto che non si possono fornire quelle prestazioni e devono tirare fuori tutto quello che hanno domani perché abbiamo fatto due vittorie e dobbiamo continuare. Devono dare tutto in mezzo al campo, la domenica come in allenamento. Ci siamo allenati bene, sappiamo dove poterli mettere in difficoltà e domani lo dobbiamo fare. Lo spirito dev’essere la cosa più importante, dev’essere uno spirito combattivo, per voler andare a fare qualcosa di importante, prendere la vittoria ed essere cattivi. Centrare la terza vittoria consecutiva, continuare a prendere fiducia, dipende soltanto da noi. Dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo. Infermeria? Mauthe e Chinellato sono ancora fuori, ieri Karkalis ha preso un brutto colpo in allenamento e non recupera, Lulli sta recuperando piano piano e gli altri li valuteremo domani».